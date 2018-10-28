"Локомотив" покорил "Енисей"

Воскресную программу двенадцатого тура чемпионата России по футболу. Новичок российской премьер-лиги "Енисей" принимал московский "Локомотив" и проиграл 0:3.

"Енисей" застрял на последнем месте и еще одно поражение могло усугубить положение сибиряков. Поэтому хозяева довольно агрессивно начали. На 6 минуте Артур Саркисов вышел один на один с вратарем гостей Гильерме, обыграл его и пробил. Только вовремя оказавшийся на пути мяча Брайан Идову спас чемпионов страны от гола. Зато москвичи свой шанс использовали. В середине первого тайма Алексей Миранчук после передачи Владислава Игнатьева нанес точный удар по воротам Михаила Филиппова.

Во втором тайме "Енисей" усилил натиск. Несколько раз сибиряки были близки к цели, но блестяще играл Гильерме. Хозяева пошли вперед крупными силами, позабыв об обороне. За что были наказаны. Мануэл Фернандеш забил второй мяч и снял все вопросы о победителе. А затем уже Эдер сделал счет крупным – 3:0.

"Локомотив" набрал 21 очков и поднялся на третье место. "Енисей" с шестью очками занимает последнее 16 место. Сибиряки отстают от идущего 15 "Анжи" на четыре очка.