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28 октября 201816:43

Гуфа избили за слишком короткое выступление

Вконтакте / Алексей Долматов

Причиной избиения репера Гуфа (Алексея Долматова) в столичном ночном клубе было слишком короткое выступление. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте".

Накануне ночью Долматов выступал на дне рождения неназванного юного любителя русского рэпа в ресторане "Бункер-42" в 5-м Котельническом переулке недалеко от станции метро "Таганская". Сообщается, что отцу именинника не понравилось, что программа закончилось очень быстро, и он решил разобраться с артистом.

Ранее Гуф написал на своего обидчика заявление в полицию. По факту инцидента начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

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