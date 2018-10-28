"Спартак" намерен вернуть Валерия Карпина

Руководство московского "Спартака" намерено вернуть на пост главного тренера Валерия Карпина. На данный момент российский специалист возглавляет "Ростов", в котором в курсе интереса столичного клуба к тренеру. Отмечается, что в действующем соглашении наставника с ростовским клубом не предусмотрено отступных.

Встреча сторон по обсуждению возможного заключения контракта пройдет в воскресенье, 28-го октября. Как сообщает "Спорт-экспресс", представители "Спартака" выходили с предложением к Карпину еще до матча ростовчан с махачкалинским "Анжи" в рамках 12-го тура российской премьер-лиги, однако сам специалист наотрез отказался обсуждать подписание, сосредоточившись на подготовке к игре.

Ранее сообщалось о том, что десятикратного чемпиона России может возглавить Олег Кононов, который является главным тренером тульского "Арсенала". Впрочем, в руководстве нет единого мнения относительно его кандидатуры, а владелец клуба Леонид Федун и вовсе сомневается в его назначении.

Напомним, что Карпин уже возглавлял столичный клуб с 2009-го по 2014-й год.