Трое детей и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Татарстане

В воскресенье в Татарстане столкнулись грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль ВАЗ. ДТП произошло на 60-м километре трассы Агрыз — Красный Бор.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибли пять человек, включая трех детей.

В субботу в Санкт-Петербурге фура "Скания" протаранила микроавтобус "Хендэ Старекс". В пожаре, возникшем после удара, погибли восемь человек.