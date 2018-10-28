У норвежской кронпринцессы нашли "болезнь стариков"

Жене наследного принца Норвегии Метте-Марит поставлен диагноз "фиброз легких", который обычно ставится старикам, говорится в сообщении, размещенном на сайте норвежского королевского дома.

На недомогание кронпринцесса жаловалась давно, однако точная причина нездоровья стала известна лишь на этой неделе. О своем диагнозе Метте-Марит открыто заговорила после того, как было замечено ее отсутствие на некоторых официальных мероприятиях.

Лечиться принцесса будет в университетской больнице города Осло. К разработке схемы лечения планируется привлечь иностранных специалистов.

Диагноз "легочный фиброз" чаще ставится пожилым людям старше 70–80 лет, и редко встречается у людей младше 50 лет. Болезнь может быть связана с воздействием внешних факторов вроде курения или инфекционных заболеваний, однако нередки случаи возникновения фиброза по неустановленным причинам.

Только каждый пятый пациент с таким диагнозом прожил дольше пяти лет. Единственный способ радикально продлить жизнь таких больных — трансплантация легких. Пока же кронпринцессе назначены препараты, замедляющие формирование рубцовой ткани в легких.

Бывшая официантка и мать-одиночка Метте-Марит стала кронпринцессой Норвегии в 2001 году, выйдя замуж за наследного принца Хокона. За время брака женщина родила будущему королю двух детей, их дочь Ингрид Александра — будущая наследница норвежского престола. Кронпринц Хокон из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург — первый в очереди наследников норвежского престола.