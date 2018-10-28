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Конфликт в Сирии 28 минут назад
Четырехсторонний саммит превратил Стамбул в центр мировой политики
27 октября президент Путин провел в Стамбуле переговоры по Сирии. Встреча прошла в новом формате — четырехстороннего саммита лидеров России Турции, Германии и Франции.
Столько телекамер и телохранителей на один квадратный метр! Сразу видно: это место — центр мировой политики. Совместное фото. Историческое. Ведь еще ни разу о Сирии не говорили в таком формате. Россия и Турция представляют астанинскую платформу, Германия и Франция — от так называемой малой группы стран. У обеих площадок — общая цель, но взгляды по некоторым позициям разнятся. Эти переговоры — попытка прийти к общему знаменателю.
"Взгляды всего мира направлены на эту встречу. Надеюсь, что эти надежды будут оправданны", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Делегации сидят за разными столами. В центре комнаты цветами выложены национальные флаги стран-участниц. За закрытыми дверями лидеры говорили больше трех часов. После журналисты спросили, затрагивалась ли фигура президента Асада, обсуждались ли персоналии, которые смогут участвовать в обустройства сирийского будущего?
"Никаких персоналий мы не обсуждали — это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути. Все участники встречи согласны в главном: добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами и при строгом соблюдении принципов единства, суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики. При этом сами сирийцы должны определять будущее своей страны.
"Относительно политического строя Сирии, это не наше решение, сам народ Сирии определит свое будущее. Но для этого нужно создать условия. И мы в этом плане можем содействовать этому процессу", — подчеркнул Эммануэль Макрон.
По итогам саммита подписано совместное заявление лидеров. В документе четко сказано: военного пути решения сирийского кризиса нет — только политическое урегулирование. И представляющие ЕС Макрон и Меркель, и хозяин саммита Эрдоган поднимают тему, которая их касается напрямую, — беженцы.
Турция занимает первое место в мире по числу беженцев. Здесь их 4 миллиона человек. Казалось бы, Стамбул расположен в тысяче километров от границы. Но в последние года у него появились целые кварталы, где говорят только на арабском. В меню сплошь сирийская кухня. Названия дублируются вязью, ведь здесь и столуются, и готовят те, кто бежали от войны.
Мухаммед в Турции уже 6 лет. Работает уборщиком в парикмахерской. Его образование — 7 классов школы. И те не закончил. Помешала война. Семья бежала из Алеппо. "В Турции мне предлагали учиться, но я не пошел. Отцу нужно помогать. Я старший сын, а в семье еще четверо детей", — рассказал беженец.
Евросоюз — еще один новый дом для сирийских беженцев. В Германии их около миллиона человек. Недаром в Стамбуле канцлер Меркель много говорила о создании условий для возвращения беженцев к родным очагам. Пример тому — Идлиб — около 80 тысяч человек вернулись в свои дома после того, как там организовали демилитаризованную зону.
"Сейчас мы можем констатировать, что удалось достичь значительного прогресса в демилитаризации зон в Идлибе. Это большой успех, и его нужно развивать", — заявила Ангела Меркель.
Идлиб — единственная часть страны, которую правительственным силам еще не удалось полностью взять под свой контроль.
"Россия оставляет за собой право поддержать сирийское правительство, если из идлибской зоны террористы будут осуществлять провокации. За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы Хмеймим 50 летальных аппаратов, но все, что мы делаем с нашими турецкими партнерами и друзьями по этому направлению, соответствует целям, которые мы перед собой поставили", — сказал Владимир Путин.
Россия была инициатором Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи в начале года. Тогда договорились о создании Конституционного комитета, который мог бы заняться подготовкой реформ.
Участники четырехсторонней встречи сошлись во мнении, что Конституционная комиссия должна быть сформирована до конца текущего года. Не скрывая удовлетворения, за их переговорами наблюдал спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура. "Это была очень полезная встреча", — считает он.
Переговоры закончились поздним вечером. Стемнело, и на ужин лидеры шли при освещении фонариков охраны. С моря дул сильный ветер, и Владимир Путин застегнул пальто. Ангела Меркель пыталась комментировать: "Сибирское пальто?"
За успех саммита чуть позже поднимали бокалы. Лидеры не исключили, что это их не последняя встреча в таком формате. К переговорам четверки могут подключиться и другие страны.
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