Мединский пожелал удачи "Греху"

Министр культуры РФ Владимир Мединский выложил в Twitter фото с показа российско-итальянского фильма Андрея Кончаловского "Грех".

На показе росс./итал. к/ф «ГРЕХ»

Кстати, оба предыдущих фильма А.Кончаловского (Рай, Белые ночи...), также вышедшие при поддержке @Culture_RF собрали коллекцию призов Венецианского и ряда др.фестивалей.

Желаем удачи и новой картине! pic.twitter.com/8f8HR3cBJk — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 28 октября 2018 г.

Он похвалил предыдущие работы Кончаловского, отметив, что картины собрали ряд престижных премий. Кроме того, министр пожелал удачи новому фильму.

Фильм "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564). Роль Микеланджело исполнил актер Альберто Тестоне.