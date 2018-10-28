Лавров рассказал об усмешке Болтона и озабоченности Мааса

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон только усмехнулся в ответ на конкретные факты о вмешательстве стран Запада во внутренние дела Македонии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Лаврова, на встрече с Болтоном глава российского МИДа упомянул, что во время подготовки референдума Скопье посетили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Джеймс Мэттис, канцлер ФРГ Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц и представители Еврокомиссии. Высокие гости при этом "публично и без всяких деликатностей" требовали от македонских избирателей проголосовать за свое будущее, сказать "да" на референдуме о том, хотят ли они стать членами Евросоюза и НАТО путем всего лишь изменения названия страны.

А когда референдум не состоялся из-за отсутствия кворума, в парламенте Македонии голосовали за начало процедуры изменения конституции, и недостающие девять голосов "были получены частично путем подкупа, частично обещанием не заводить уголовное дело, троих депутатов даже выпустили из-под стражи". По словам Лаврова, некоторых депутатов, которые "мутили воду", в этот момент просто заперли в кабинетах и отняли мобильные телефоны.

В здании македонского парламента, по словам Лаврова, все это время находился посол США. Болтон же в ответ на приведенные факты "усмехнулся и ответил, что это "очень сложная страна", рассказал Сергей Лавров.

Главной темой обсуждения в ходе визита Джона Болтона в Москву были заявления Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Лаврова, отреагировали на планы США и другие страны: "занервничали" в Европе, в частности, свою озабоченность в телефонной беседе ему выразил глава МИД Германии Хайко Маас.

При подготовке Договора о РСМД в переговорах участвовал весь Североатлантический альянс, напомнил Лавров, и сейчас в НАТО звучат мнения, что и при решении судьбы ДРСМД тоже нужно посоветоваться с членами альянса. При этом в Москве Джон Болтон "достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением", и что именно на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности. Однако, добавил Лавров, "вопросы все равно остаются, тем более к американцам, у которых позиция меняется слишком часто".

По словам Лаврова, в Москве ценят инициативу Болтона в том, что касается поддержания связей с московскими коллегами, тем более что "вопросов накопилось немало". Российский министр также рассказал, что сам знаком с Болтоном давно — еще с конца 1990-х годов, когда Лавров возглавлял Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД России, а его американский коллега "занимался вопросами ООН от Госдепартамента США". Позже Лавров и Болтон "пересекались в Нью-Йорке", где один из них был постпредом России при ООН, а второй работал в Госдепартаменте помощником госсекретаря по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.