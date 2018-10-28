КХЛ. "Барыс" продлил победную серию, обыграв "Сибирь"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается игровой день. В Астане местный "Барыс" на своей площадке принимал "Сибирь" и одержал убедительную победу со счетом 5:2. Домашний успех позволил продлить победную серию до пяти матчей.

Хозяева уже в первом периоде повели со счетом 2:0, однако сибиряки во второй двадцатиминутке смогли ответить на это своими двумя шайбами и восстановить статус-кво. Впрочем, еще до большого перерыва хоккеисты "Барыса" вновь повели в две шайбы, а за восемь минут до финальной сирены вновь забили и установили окончательный счет и одержали победу.

В еще одном матче дня, который проходил в Уфе, "Салават Юлаев" добился минимальной победы со счетом 2:1 над подольским "Витязем" – 2:1. Для подмосковного клуба это поражение стало четвертым кряду.