К концу года крупнейшие аэропорты России обретут великие имена
Завершается второй этап конкурса "Великие имена России". В Сети идет голосование по знаменитым соотечественникам, имена которых дополнят названия крупных аэропортов страны. Всего в список претендентов вошли более 400 имен. Итоги конкурса будут подведены 5 декабря.
Разгул стихии и небывалая глубина. Но разве можно такое писать не с натуры, по памяти? А он творил. В глухой мастерской с видом на внутренний дворик в своей родной Феодосии, для которой еще при жизни сделал, кажется, невозможное.
"Именно благодаря Айвазовскому был отремонтирован феодосийский торговый порт. Благодаря ему в Феодосии была проведена первая ветка железной дороги. Это были те проекты, которые изменили облик Крыма", — отметила Татьяна Гайдук, директор феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского.
Эта железная дорога по-прежнему соединяет Феодосию с другими городами. Торговый порт — крупнейший на Черноморском побережье.
А вот еще одно произведение инженерного искусства, достойное кисти великого художника, — легкая и неповторимая воздушная гавань Крыма. Здесь Крымской волной "накрывает" с первых секунд. И море — в каждой детали. Чего только стоит фасад — ни одной повторяющейся линии! Грандиозная, невероятная стихия! И чувство, словно ты уже на курорте. Современный аэропорт предлагают назвать именем мариниста номер один – "Айвазовский".
Или в честь князя Владимира — на крымской земле, в Херсонесе, он принял православие, а затем крестил и всю Русь. Среди кандидатов — граф Потемкин-Таврический и прославленный хирург Николай Пирогов.
От Калининграда до Владивостока: 45 российских аэропортов примеряют новые имена. Присвоить имя аэропорту совсем не значит заменить привычное название — лишь дополнить. Неизменным останется и международный код, что особенно важно: это никак не повлияет на стоимость авиабилетов. Да и сам проект недорогой. Ну, сколько стоит украсить фасад здания новыми буквами? В историческом контексте — бесценно.
"Через 45 аэропортов нашей страны проходят сотни тысяч наших граждан. Выбрать сложно. Но в этом и интерес проекта: множество имен, множество наших выдающихся соотечественников", — считает Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор СВР РФ.
Самое время предлагать свои варианты. Вся информация — на сайте великиеимена.рф. Его посещаемость бьет рекорды — в сутки более ста тысяч человек. Уже 29 октября начнется третий этап национального конкурса, когда из общего списка претендентов выберут так называемый ТОП-3 — самых популярных.
Дорога в облаках, где теперь тоже обсуждают и выбирают. От адмиралов до кинорежиссеров. Путешествие во времени и в истории. А значит, летать скоро будем не из города в город, а буквально в гости. К Некрасову или, например, Чайковскому, Чехову или, допустим, к Менделееву. Это уже как проголосуют в регионах. Сотни, тысячи имен. И все — достойные!
Воздушные ворота Минеральных Вод, где встречают двухмиллионного пассажира и выбирают узнаваемое имя своему аэропорту. Среди явных лидеров — Михаил Лермонтов.
В Пятигорске — дом-музей, где Лермонтов провел последние месяцы жизни. У подножия горы Машук — место смертельной дуэли. "Кавказ был колыбелью его поэзии", — писал Белинский о великом русском поэте.
Когда Кузьму Минина представляет знаменитый летчик Валерий Чкалов, история оживает. Интерактивная экскурсия в прошлое. Здесь даже можно примерить усы Максима Горького. А еще выбрать свой вариант имени для воздушной гавани Нижнего Новгорода.
Заснеженный аэропорт Чукотки. Здесь пассажиров встречает таинственный символ региона иркуйем, огромный бурый медведь, о существовании которого до сих пор ходят легенды. Вот и новое имя для воздушных ворот Анадыря выбирают из числа легендарных: знаменитый чукотский писатель Рытхэу, геолог Чемоданов, хозяин тундры и опытный оленевод Аренто. Национальный колорит.
"Я расскажу тебе про Магадан", — пел Владимир Высоцкий в одной из своих песен. А Магадан теперь расскажет о нем. Он прилетел в колымскую столицу всего на два дня, чтобы навестить друга, но Нагаевская бухта, кажется, покорила его сердце навсегда. Среди великих имен — отец советской космонавтики Королев, геолог Билибин и актер Жженов.
"Я думаю, что многие города, если их аэропорт решили бы переименовать именем Высоцкого, были бы не против, потому что, популярность Высоцкого при жизни и посмертная и память о нем добрая, она сохранилась везде, где люди по-русски говорят, особенно на Севере. Но решать, конечно, тем, кто там, и я верю, что людям это понравится", — сказал сын Высоцкого Никита.
Масштабный проект охватил всю страну. И голосование — всенародное. Уже к концу года крупнейшие аэропорты обретут великие имена.
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