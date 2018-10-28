Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 октября 201817:27

Элина Свитолина впервые стала чемпионкой Итогового турнира WTA

EPA

В Сингапуре завершился Итоговый турнир WTA по теннису среди женщин. Чемпионкой соревнования стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале она обыграла американскую соперницу Слоан Стивенс.

Украинка одержала победу по итогам трех сетов. Первую партию она отдала американке со счетом 3:6, однако два последующих сета с одинаковым счетом завершились в пользу Свитолиной – 6:2, 6:2. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.

Седьмая ракетка мира стала триумфатором Итогового турнира впервые в своей спортивной карьере.

Сейчас

17:24

Умер ребенок, наевшийся латекса в детском саду

16:32

Трое детей и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Татарстане

15:57

Задержан водитель грузовика, после столкновения с которым сгорел микроавтобус с людьми

15:50

Минобороны Армении не нужно американское оружие

15:16

199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

14:40

Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

13:50

16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лавров рассказал об усмешке Болтона и озабоченности Мааса

Лавров рассказал об усмешке Болтона и озабоченности Мааса

1 час назад
Показан облик российского перспективного вертолета

Показан облик российского перспективного вертолета

15 минут назад
Умер ребенок, наевшийся латекса в детском саду

Умер ребенок, наевшийся латекса в детском саду

55 минут назад
У норвежской кронпринцессы нашли "болезнь стариков"

У норвежской кронпринцессы нашли "болезнь стариков"

1 час назад
"Зеленые" догоняют Меркель

"Зеленые" догоняют Меркель

40 минут назад
Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

3 часа назад
"Сибирское пальто": Меркель обратилась к Путину на русском, он ответил на английском

"Сибирское пальто": Меркель обратилась к Путину на русском, он ответил на английском

6 часов назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Трое детей и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Татарстане

Трое детей и двое взрослых стали жертвами ДТП с грузовиком в Татарстане

1 час назад
Советница Авакова призвала устраивать взрывы в России

Советница Авакова призвала устраивать взрывы в России

6 часов назад
Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

3 часа назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Кадыров анонсировал самостоятельную добычу нефти Чечней

Кадыров анонсировал самостоятельную добычу нефти Чечней

17 минут назад
Здание "Боржоми" треснуло из-за землетрясения

Здание "Боржоми" треснуло из-за землетрясения

50 минут назад
ФБР прокомментировало бойню в синагоге

ФБР прокомментировало бойню в синагоге

1 час назад
КХЛ. "Барыс" продлил победную серию, обыграв "Сибирь"

КХЛ. "Барыс" продлил победную серию, обыграв "Сибирь"

1 час назад
Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит

Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит

1 час назад
Мединский пожелал удачи "Греху"

Мединский пожелал удачи "Греху"

1 час назад
Гуфа избили за слишком короткое выступление

Гуфа избили за слишком короткое выступление

1 час назад
"Спартак" намерен вернуть Валерия Карпина

"Спартак" намерен вернуть Валерия Карпина

2 часа назад
Задержан водитель грузовика, после столкновения с которым сгорел микроавтобус с людьми

Задержан водитель грузовика, после столкновения с которым сгорел микроавтобус с людьми

2 часа назад
Минобороны Армении не нужно американское оружие

Минобороны Армении не нужно американское оружие

2 часа назад
Анкету Цоя никто не купил

Анкету Цоя никто не купил

2 часа назад
Мэттис требует прозрачного расследования расправы над Хашогги

Мэттис требует прозрачного расследования расправы над Хашогги

2 часа назад
Чепа – Трампу: помощи не хотим, но в плане сотрудничества – welcome

Чепа – Трампу: помощи не хотим, но в плане сотрудничества – welcome

2 часа назад
"Локомотив" покорил "Енисей"

"Локомотив" покорил "Енисей"

2 часа назад
"Жирный плюс": Зеленский впервые высказался о президентских амбициях

"Жирный плюс": Зеленский впервые высказался о президентских амбициях

2 часа назад
199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

3 часа назад
Опубликованы кадры с места падения рейсового автобуса в реку на юго-западе Китая

Опубликованы кадры с места падения рейсового автобуса в реку на юго-западе Китая

3 часа назад
Парковку элитного ЖК превратили в автосвалку

Парковку элитного ЖК превратили в автосвалку

3 часа назад
Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

4 часа назад
16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

4 часа назад
Дуда не считает закрытым вопрос немецких репараций

Дуда не считает закрытым вопрос немецких репараций

4 часа назад
ВСУ перебросили к линии разграничения БТРы и "Уралы"

ВСУ перебросили к линии разграничения БТРы и "Уралы"

4 часа назад
В Киеве признали, что могут потерять Закарпатье вслед за Крымом и Донбассом

В Киеве признали, что могут потерять Закарпатье вслед за Крымом и Донбассом

5 часов назад
Конец "обители зла": как сносят самый жуткий недострой

Конец "обители зла": как сносят самый жуткий недострой

5 часов назад
Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

5 часов назад
Порошенко и Аксенов поздравили украинцев с годовщиной освобождения

Порошенко и Аксенов поздравили украинцев с годовщиной освобождения

6 часов назад
Число пострадавших в результате наводнения на Кубани достигло 145 человек

Число пострадавших в результате наводнения на Кубани достигло 145 человек

8 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

20 часов назад
К воспитанию детей в Китае подключили искусственный интеллект

К воспитанию детей в Китае подключили искусственный интеллект

1 час назад
Просмотр аниме помог решить математическую задачу, над которой работали 25 лет

Просмотр аниме помог решить математическую задачу, над которой работали 25 лет

6 часов назад
В ухудшении памяти виновата не только болезнь Альцгеймера, но и обычный стресс

В ухудшении памяти виновата не только болезнь Альцгеймера, но и обычный стресс

7 часов назад
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

26.10.2018 16:53
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

26.10.2018 16:50
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48