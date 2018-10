Элина Свитолина впервые стала чемпионкой Итогового турнира WTA

В Сингапуре завершился Итоговый турнир WTA по теннису среди женщин. Чемпионкой соревнования стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале она обыграла американскую соперницу Слоан Стивенс.

Украинка одержала победу по итогам трех сетов. Первую партию она отдала американке со счетом 3:6, однако два последующих сета с одинаковым счетом завершились в пользу Свитолиной – 6:2, 6:2. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O