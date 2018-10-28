Здание "Боржоми" треснуло из-за землетрясения

Телекомпания "Боржоми" в Грузии временно прекратила свое вещание из-за землетрясения. Был остановлен новостной выпуск, поскольку упало освещение, отключилась аппаратура.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился в 2-х километрах от города вблизи села Вардгинети.

У жителей села началась паника, потому что таких сильных землетрясений ранее в этом районе не было.

Серьезных разрушений нет, хотя на многих домах появились трещины.

В Грузии сегодня проходит голосование. Землетрясение на ход голосования не повлияло, передает "Интерфакс".