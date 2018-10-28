Караченцов сводил зрителей с ума

Большая утрата. На 74-м году жизни ушел актер Николай Караченцов. Яркий, талантливый и бесконечно обаятельный на сцене и на экране. Мужественный и невероятно стойкий в жизни. Прощание и похороны – 29 октября. Каким мы его запомним и что значит Караченцов для всех нас?

Больше, чем роль, — судьба. И больше, чем спектакль, — театральная молитва. Николай Петрович Караченцов в роли графа Николая Петровича Резанова. За 25 почти лет не пропустил ни одного спектакля. Какие звезды сошлись, что в 1981-м "Юнону" разрешили? А потом были мировые гастроли.

"С залом в это время что-то происходило. Такой электрический ток! Такая энергия пробивала зал! Больше ни у кого это не получалось никогда. Только у него. Он тысячи раз умирал на сцене "Ленкома", — вспоминает Алексей Рыбников, композитор, народный артист России.

"Независимо от той роли, которую ты играешь, самую главную или маленькую, независимо от того, какой персонаж, характерный герой или нет, ты должен отдать зрителям все, что у тебя есть на сердце", — был уверен народный артист РСФСР Николай Караченцов.

И он отдавал без остатка (едва ли играл — так жил) с тех самых пор, как ураганом по имени Тиль ворвался на сцену "Ленкома".

"Он сыграл одну премьеру, и зал сошел с ума. Вот честно, я не преувеличиваю. Стояли обалдевшие женщины с влюбленными глазами. Они никуда не расходились, они просто стояли и смотрели на него", — рассказала народная артистка СССР Инна Чурикова.

Он и шут, и герой, и благородный рыцарь, и трогательный бунтарь — талант, которому подвластно все: от трагедии до буффонады.

"Мне очень сильно повезло — я занимаюсь тем делом, без которого не представляю жизни, и другого делать не умею и не хочу", — говорил актер.

Обаяние, смелость, кураж, обезоруживающая улыбка,- а типаж какой-то не советский, так что даже гангстеры в себя влюбляли.

Колясик — так называли его близкие, Петровичем величали в театре. Он всегда — нарасхват, ни минуты покоя — успеть в профессии все: и сыграть, и спеть, и станцевать.

"Он был атлет, обладал прекрасными данными. Его наждачный голос — замечательный, музыкальный. Ничего подобного больше не было", — отметил народный артист России Константин Райкин.

Его голос согревает и в ненастье. Его герои просто живут вместе с нами, заставляя плакать и смеяться до слез.

13 лет он не играл. Лишь однажды после аварии вернулся на экран — в маленькой роли в продолжении фильма "Белые росы". И когда на площадке прозвучали команды "Камера! Мотор" и хлопушка щелкнула, заплакал. И вместе с Николаем Петровичем плакала вся съемочная группа.

"Был или жил — о Колечке Караченцове я не могу так говорить. Он есть, он жив в моем сердце. Думаю, что огромное количество людей сердечно любит его, уважает, он действительно народный артист", — подчеркнула Инна Чурикова.

На пороге "Ленкома" – цветы. 29 октября завтра здесь в последний раз будут аплодировать Николаю Караченцову, а потом сыграют "Юнону и Авось" — молитву о любви, что больше жизни и сильнее смерти.

"Я должен играть так, чтобы каждый зритель, уходя с любого моего спектакля, считал, что он был на лучшем спектакле Караченцова", — признавался артист.