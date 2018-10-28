Трамп сделал журналистке "жуткий" комплимент

Телеведущая "Би-Би-Си" Стеф Макговерн рассказала о "жутковатом" комплименте, полученном ею шесть лет назад от будущего президента США Дональда Трампа. Журналистка, специализацией которой являются деловые и экономические новости, в октябре 2012 года интервьюировала Трампа как успешного бизнесмена и богача.

По словам Макговерн, Трамп сказал ей: она "такая красивая", что он намерен "выйти из комнаты, чтобы прихорошиться". "Так как если мы снимем это интервью как есть, все будут смотреть на вас, а не слушать меня", — продолжил он.

"Да, дорогой, в клубе "Бонго" я слышала подкаты и получше", — ответила, по ее словам, журналистка, имея в виду известный ночной танцевальный клуб в городе Мидлсборо в Северном Йоркшире, откуда она родом.



По мнению Макговерн, Трамп пытался сделать ей комплимент, чтобы разоружить ее: "Он думал, что это лучше, чем сказать мне: Кстати, на прошлой неделе я видел ваш сюжет о страховании мобильных телефонов".

Таким образом, как-то смягчить журналистку, сделав ее вопросы менее острыми, Трампу не удалось, констатирует The Daily Telegraph.

Это далеко не первая смешная история от Стеф Макговерн: несколько лет назад она рассказала, как один из зрителей "Би-Би-Си" прислал ей в почтой 20 фунтов на "коррекцию речи" из-за ее ирландского акцента.