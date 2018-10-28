Показан облик российского перспективного вертолета

В Рунете опубликована фотография российского "перспективного боевого вертолёта", пишет "Российская газета". Боевая машина будет иметь соосную схему расположения несущих винтов — фирменный знак семейства вертолетов фирмы "Камов". Новинку оснастят убирающимся шасси для лучше аэродинамики и крыльями.

Эксперты уже назвали ПБВ "настоящей революцией в мировом вертолётостроении". В публикации также сказано о разработке пассажирской модификации новейшего вертолета.

Помимо перспективной винтокрылой машины, в Росси разрабатывается сверхскоростной вертолёт. Прототип на базе Ми-24 сумел достичь скорости в 400 км/ч.