"Автомобилист" в овертайме дожал "Спартак"

В Екатеринбурге продолжился очередной игровой день Континентальной хоккейной лиги. "Автомобилист" на своем льду одержал минимальную победу над московским "Спартаком" в овертайме. Итоговый счет 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

Хозяева молниеносно открыли счет в матче. Уже на 50-й секунде нападающий Стефан Да Коста стал автором первого гола своей команды. Спартаковцы смогли найти в себе силы ответить лишь в концовке второго периода, когда счет сравнял Энвер Лисин. Основное время завершилось вничью. Однако едва начался овертайм, как хоккеист "Автомобилиста" Алексей Василевский забил и вырвал для своей команды трудную победу.

Благодаря победе "Автомобилист" набрал 44 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. "Спартак" с 24-мя баллами располагается на пятом месте Запада.

В еще одном поединке, который состоялся в эстонском Таллине, финский "Йокерит" одержал непростую победу над череповецкой "Северсталью" – 3:2, забив решающую шайбу за полминуты до финальной сирены. Этот успех стал для "джокеров" пятым кряду.