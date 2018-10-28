РПЛ. "Динамо" разошлось миром с "Ахматом"

Московское "Динамо" сыграло с грозненским "Ахматом" в выездном матче 12-го тура российской премьер-лиги. В столице Чеченской Республики соперники не смогли выявить победителя, завершив матч в безголевую ничью.

Ничейный исход позволил продлить "Ахмату" свою беспроигрышную серию, которая теперь достигла трех матчей. Однако вторую встречу подряд грозненцы не могут поразить ворота соперника. После игры они набрали 16 очков, с которыми занимают девятую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Московские динамовцы после 12 туров имеют в своем активе 14 баллов и 11-ю строчку в РПЛ.