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Стрельба в Америке 1 час назад
Мегабомбер и стрелок из синагоги вмешались в американские выборы
Над Манхэттеном — вертолеты, внизу — патрули с собаками. Рассылка самодельных бомб, из которых не сдетонировала ни одна, взорвала предвыборную кампанию в Конгресс, сыграв на руку демократам. Особенно там, где за демократов большинство.
Послушать их неформального лидера Хиллари Клинтон пришло столько нью-йоркцев, словно на выборы собирается она, а не ее партия. Бывшая госсекретарь покидала Конгресс-холл с черного входа.
Глазами Клинтон ищет свою помощницу Хуму Абедин. Та уже внутри. Приходится обходить.
На публике Хиллари Клинтон появилась спустя несколько часов после того, как во Флориде арестовали предполагаемого бомбиста. Арестованный в окрестностях Майами Сизар Хайок своей позиции не скрывал. Фургон, в котором жил, от колес до крыши был обклеен портретами известных демократов. Лица политиков — в перекрестье прицелов. Зарегистрированный республиканцем Самок по меньшей мере один раз посещал митинг сторонников Трампа.
Мегабомбера — такое прозвище в США дали Сайоку (по первым буквам лозунга Трампа "Сделаем Америку снова великой") нашли по единственному отпечатку пальца. В обычной жизни уроженец Бруклина, перебравшийся на юг, был и бодибилдером, и танцором в ночных клубах. Даже доставлял пиццу. У его бывшей начальницы, правда, теплых слов для характеристики не нашлось.
"Политику мы не обсуждали. Если он начинал говорить об этом, я пресекала. Он знал, что я лесбиянка и горжусь своим выбором, но несколько раз он говорил мне, что была бы его воля, гореть мне в аду со всеми черными, евреями и латиносами. Белые будут править миром", — вспоминает Дебра Гуреджян, генеральный директор магазина.
Сам Сайок, которому грозит 48 лет тюрьмы, при этом уверяет, что никакого вреда причинить не хотел. Максимум — напугать. Его примитивные бомбы и в самом деле выглядят по-киношному. Чего стоит, бесполезный таймер, прикрученный к обрезку трубы. Но в Америке все-таки нашлись те, кто решил копнуть глубже. Привычно поискать русский след.
Поток дикой конспирологии Дональд Трамп попытался перекрыть. Конечно, в своем стиле. !"Худшее, что случалось с Россией, — моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", — заявил он.
От итогов выборов в Конгресс это зависит напрямую, считают в Колумбийском университете.
"Если демократы получат большинство в одной из палат, скорее всего, в Палате представителей, то начнется целая череда процедур и расследований в администрации Трампа. Они будут с пристрастием рассматривать личные сделки Трампа, его инвесторов, собственность и бизнес связи за рубежом, особенно в России и странах Персидского Залива", — уверен Александр Кули, директор Института Гарримана Колумбийского университета.
Журналист Джон Вароли двенадцать лет проработал в России. Вернувшись, страну не узнал. "По данным врачей, в Америке чуть ли не четверть населения страдает от каких-то психиатрических болезней. Очень много больных людей в США сегодня, и когда быстро нарастает напряженность через СМИ, которые постоянно показывают какие-то напряженные новости, это еще больше заставляет склонных к агрессии людей идти на крайние экстремистские поступки", — считает Вароли.
Еврейский район Питтсбурга Squirrel Hill. В десять утра субботы в синагогу "Древо жизни" с антисемитскими критикам ворвался некий Роберт Бауэрс и открыл по прихожанам огонь из полуавтоматической винтовки. Погибли одиннадцать человек. Взяли Бауэра живым.
Сторонником Трампа мужчина не был. Наоборот, в соцсетях называл президента США человеком, выполняющим указания евреев, и признавался, что за него не голосовал. Но самым либеральным либералам и это не помешало. Трамп нападение осудил, потребовав ужесточить применение смертной казни.
Не давать спуску глава Белого дома намерен и нелегальным мигрантами. Его по-прежнему беспокоит Гондурас, вернее, идущий оттуда к американским границам многотысячный караван. Накануне беженцы отвергли предложения мексиканских властей остановиться на полпути. Пентагон перебрасывает к границе 800 солдат и офицеров 82-й воздушно-десантной дивизии.
Демократы, которые, как обычно, надеются на голоса мигрантов, считают, что все это — игры республиканцев. Дескать, так Трамп отвлекает избирателей от реальных проблем. "Обама, вернись!" кричали бывшему президенту США на митинге в Мичигане.
Сенат останется за республиканцами, нижнюю палату отвоюют демократы. Таков еще недавно был базовый прогноз на исход промежуточных выборов в Конгресс. После последних событий борьба в спорных округах, скорее всего, пойдет на уничтожение. До голосования — девять дней.
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