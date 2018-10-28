Среди жертв ДТП на границе Татарстана и Удмуртии - двухлетние близнецы

В автомобильной аварии на границе Удмуртии с Татарстаном погибли двухлетние близнецы (мальчик и девочка 2016 года рождения) и девочка 10 лет. Всего жертвами ДТП стали пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу удмуртского МВД.

По предварительным данным, столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2114 с грузовиком "КамАЗ" произошло из-за плохих погодных условий: в воскресенье в регионе шел сильный снег, температура воздуха была около 0, на дорогах образовался гололед. Водитель легковушки, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте. Все погибшие — жители Удмуртии.

По информации ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ, авария случилась в Алнашском районе Удмуртии, на 60-м километре трассы Агрыз — Красный Бор. Предполагается, что ее виновником стал водитель легковой машины, которая выехала на встречную полосу и там столкнулась с грузовиком. Его шофер получил травмы.