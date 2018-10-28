Авария "Союза": космонавтов выбросило из ракеты

31 октября комиссия Роскосмоса официально сообщит итоги расследования причин аварии ракеты-носителя "Союз". 11 октября с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить на МКС новый экипаж — россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Авария произошла на взлете. Но у космонавтов — ни царапины.

Спускаемый аппарат, который и спас жизни американскому астронавту Нику Хейгу и нашему космонавту Алексею Овчинину, уже доставили из Казахстана в цеха корпорации "Энергия".

Бурлак — Алексей Овчинин — родился в Рыбинске, некогда столице волжских бурлаков. Поэтому космонавт и взял себе такой псевдоним. Немного обидно, что корабль не вытянул Бурлака на орбиту, зато все живы.

Система аварийного спасения сработала на высоте 55 километров. До расчетной орбиты международной космической станции оставалось еще 350.

Для командира экипажа Алексея Овчинина это уже второй полет, а вот для американца Ника Хейга — только первая и неудачная попытка попасть в космос.

"Первое, что я запомнил, — нас трясло из стороны в сторону, когда система безопасности выбросила нас из ракеты. В капсуле был сигнал тревоги, горела лампочка. Я понимал, когда увидел эту лампочку, что мы в критическом положении с бустером, что мы не выйдем на орбиту и миссия изменилась, мы должны вернуться на Землю настолько безопасно, насколько могли", — вспоминает американский астронавт.

Ник Хейг 4 года тренировался, учил русский язык и вникал во все тонкости корабля "Союз", в первую очередь отрабатывая систему спасения. "Это был просто отличный пример работы систем безопасности. Мы не использовали ее в "Союзе" 35 лет, но она по-прежнему была в полной готовности на случай ЧП. Я очень благодарен тем людям, которые разрабатывали эту систему, и тем, кто убедился, что она на месте", — сказал Хейг.

Последний раз система спасения на корабле "Союз" сработала в 1983 году, уведя из загоревшейся прямо на старте ракеты экипаж Геннадия Стрекалова и Владимира Титова.

"Мы полетели, но не туда, куда нам надо было лететь. Была сорвана стыковка, пришлось сесть, не выполнив задачу в полной мере", — рассказал Владимир Титов, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

Систему аварийного спасения разработали в ОКБ Королева — современной "Энергии" — а двигатели для нее производят в химкинском НПО "Искра".

За всю историю освоения космоса мы потеряли четырех космонавтов, американцы — 17. На многоразовых шаттлах практически не было средств спасения. Когда в 1986 году взорвался "Челенджер", эксперты установили, что члены экипажа могли еще некоторое время дышать.

"После этого были введены скафандры, дополнительные парашюты. Была сделана на шаттле специальная штанга", — сказал Сергей Крикалев, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза, Герой России.

Сергей Крикалев — рекордсмен по пребыванию в космосе и единственный россиянин, который совершил 6 полетов на орбиту. Причем два — на американских шаттлах.

"Когда я летал на шаттле, мы отрабатывали, как устанавливать штангу, которая позволяет не просто покинуть люк, а так, чтобы не ударится потом об крыло этого шаттла", — отметил Крикалев.

В 2003 году во время посадки погибает еще один шаттл – "Колумбия". Экипаж даже успели предупредить с Земли, что датчики фиксируют опасный нагрев крыла. Но эвакуироваться было не на чем, а выдвижная удочка с парашютом на такой высоте не спасли бы.

В России космонавтов тренируют намного основательнее. Аварийный спуск проходит по баллистической траектории, экипаж испытывает серьезные перегрузки, и любое действие дается с трудом.

"Тренировки делают свое дело. Мы проводим много времени в Звездном городке, на тренировочной базе для космонавтов, тренируя разные ситуации, и эта — одна из них. Поэтому у нас была возможность потренироваться, как реагировать на подобные вещи", — подчеркнул Ник Хейг.

Перед стартом экипаж сдает экзамен в Центре подготовке космонавтов на центрифуге. В ней центрифуге космонавты испытывают такие перегрузки, при которых их вес увеличивается в 8 раз! Во время аварии на Байконуре при баллистическом спуске спасательной капсулы перегрузки были немного ниже, около 6G, поэтому российско-американский экипаж был к ним готов.

"Это все-таки неудача, потому что мы не выполнили задачу, которая возлагалась на нас. В тоже время все эти нештатные ситуации были заложены с времен советских, а сейчас реализовались и спасли экипаж", — сказал Игорь Хамиц, руководитель Центра проектирования пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия".

На смену "Союзу", старой рабочей лошадке, должен прийти новый пилотируемый корабль – "Федерация". Он будет многоразовым и рассчитан на четырех членов экипажа. Первый полет запланирован на 2022 год. Что характерно, система автоматического спасения здесь будет похожа на ту, которая уже неоднократно подтвердила свою надежность.