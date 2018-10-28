Российские борцы завоевали два золота чемпионата мира

Российские борцы греко-римского стиля продолжают триумфальные выступления на чемпионате мира в венгерском Будапеште. В воскресенье копилка сборной России пополнилась еще двумя золотыми медалями, которые завоевали Сергей Семенов и Муса Евлоев.

Семенов стал чемпионом мира в весовой категории до 130 килограмм. В финальной схватке он уверенно победил американца Адама Джейкоба Куна с "сухим" счетом 9:0. Бронзовыми медалистами среди супертяжеловесов стали южнокреец Ким Мин Сок и кубинец Оскар Пино Хиндс.

Евлоев же стал обладателем медали высшего достоинства в весе до 97 килограмм, когда нанес поражение своему сопернику из Болгарии Кирилу Милову. Схватка завершилась со счетом 7:2. Бронзу завоевали серб Михаил Каял и иранец Махди Аббас Алиярифейзабади.

После триумфа россиян в активе национальной сборной России стало пять золотых наград, что стало повторением собственного медального рекорда, который датируется 1994-м годом.