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28 октября 201822:00 Ася Емельянова

Для ЕС и НАТО Македонии не хватало только имени

МИД России выступил с заявлением о нарушениях в Македонии в ходе парламентского голосования о внесении изменений в Конституцию по смене названия страны и вступлении ее в НАТО. В Москве считают произошедшее "грязной манипуляцией".

"Примечательно, что именно американский посол в Скопье находился в здании македонского парламента и непосредственно управлял этим процессом. При этом наши партнеры замалчивают тот факт, что против Преспанского соглашения, как известно, выступает большинство населения Македонии, что наглядно продемонстрировал исход провального референдума 30 сентября", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

История о том, как в Македонии зарождалась демократия, отлита в бронзе. Памятник первому Народному собранию — прямо напротив парламента. Вот коммунальные службы ухаживают за монументом — перекапывают, перелопачивают почву. "Перелопатить" — очень верное слово. Именно это американцы сделали с македонской демократией 19 октября 2018 года, в "черную пятницу", как ее назвали в народе.

Хроника "черной пятницы". Депутаты парламента голосуют за переименование страны. 20 дней до этого вообще-то провалился референдум по этому же вопросу, но премьера Македонии мнение народа не сильно волнует.

Республика Северная Македония. Ей не хватало только имени, чтобы начать путь в НАТО и ЕС. И большинства в парламенте, чтобы за это имя проголосовать. Откуда взялись недостающие 12 "за", уже все знают.

В потоке поздравительных телеграмм из Брюсселя, Албании и Греции "С днем рождения, новая страна!" не потерялся твит министра обороны Греции: "Кто бы мог представить, что в Европе тех, кто не голосуют, по приказу заключают в тюрьму, а те, кто соглашаются, получает бонус в 2 миллиона евро "черных" денег. Мне стыдно".

Никто точно не знает, доказательств нет, но мы видим, насколько отравлена вся атмосфера. И речь не только о деньгах. В дело идут шантаж, насилие и угрозы жизни. А на государственном уровне все молчат. Я не знаю, сколько кому пообещали, но недавно половина из проголосовавших "за" депутатов высказывала диаметрально противоположные мнения", — отметил журналист Горан Момировский.

О том, кому и сколько заплатили, — по всем каналам страны. Есть информация, что 12 депутатов, которых, кстати, уже исключили из партии, "обрабатывали", запирая в кабинетах и отобрав мобильные телефоны. Американский посол все отрицает, но, говорят, в день голосования он лично был в парламенте.

О македонском вопросе журналист Горан Момровский рассказывает в каждой своей программе все 60 минут последние лет 20.

Премьер Заев шел к историческому соглашению и рукопожатию с премьером Греции Ципрасом, не обращая внимания ни на что: ни на опросы, ни на протесты.

Идеальное место для свадебной церемонии. Романтическое. Место для клятв, взаимных обещаний, слов любви, перед тем как один из супругов навсегда поменяет фамилию. Здесь все и случилось 17 июня. На озере Преспа. На одном берегу — Греция, на другом — бывшая Югославская Республика. "Республика Северная Македония" — так написали в "брачном контракте", который подписали премьеры двух стран.

Не всем это название нравится, но Македонию так давно хотели видеть в НАТО, что переговоры которые шли с 1992 года. Их динамично ускорили консультанты из США и Брюсселя, которые в последние месяцы из Скопья не вылезали.

Европерспективы Македонии очень призрачны. С таким-то годовым ВВП на душу населения — 5000 тысяч в год. На знаменитой теперь Преспе как раз созрел урожай красных сладких яблок. Американский сорт. Сдадут на сок. По рублю за килограмм максимум.

А вот с НАТО, кстати, почти все решено. На переговоры о вступлении Македонию пригласили, даже не дождавшись итогов референдума, — еще в июле. Решения принимаются на саммите раз в два года. Потому самый оптимистичный прогноз – 2020-й, реалистичный — в 2022-м. Республика станет 30-й страной Альянса.

Военный полигон Криволак — будущая натовская площадка. Он и сегодня — крупнейший на Балканах, и США здесь давно как дома. Впервые американских военных здесь разместили в 1992 году. Учения проводятся каждое лето. Когда вступление Македонии в Альянс формализуют, Криволак может превратиться в международный обучающий центр. За рекой — сотни гектаров полей-стрельбищ. Есть даже пустыня для изматывающих тренировок.

Партия "Левица", которая призывала к бойкоту референдума и уже праздновала победу, когда он провалился, снова разворачивает флаги и хочет менять тактику — готовит адвокатов.

"Ясно, что им было не важно, что думает народ. Но мы используем все методы: сначала попробуем заморозить процесс в парламенте запросами в Конституционный суд, а потом выйдем на улицы, несмотря на угрозы и шантаж", — Хактан Реджеп Исмаил, активист "Левицы".

Первые акции протеста назначены на следующую неделю, когда парламент начнет вносить изменения в Конституцию. Это может занять несколько месяцев, после чего республику с новым именем должны будут официально признать все страны.

Текст: "Вести недели"

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