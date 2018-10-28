В Москве ответили на киевский призыв устраивать взрывы в России

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий не видит, на чем может быть основан призыв советника министра внутренних дел Украины Татьяны Черновол взрывать российские военные склады.

"Эти заявления не несут под собой никакой основы. И самое главное — уже на Западе руководство Украины не воспринимается всерьез", — цитирует слова Водолацкого РИА Новости.

Депутат обратил внимание на то, что представители киевской власти в последнее время все чаще делают неадекватные заявления; в их числе высказывания по Азовскому морю, а также по разрыву соглашения о дружбе между Россией и Украиной.

Нынешнее заявление Черновол Водолацкий назвал "очередным фейковым вбросом", которое готовит общественность к принятию решения, зреющего у руководства Украины и советников американского госдепа: к Новому году объявить в стране военное положение.