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28 октября 201819:48

Борец Чехиркин установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Chen Yichen/Imago/ТАСС

Россиянин Александр Чехиркин завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в венгерском Будапеште. В финале весовой категории до 77 килограмм он одержал победу над венгерским соперником Тамашем Лоринцем. Итоговый счет 3:1.

Золото российского борца греко-римского стиля стало для сборной России шестым на турнире. Эта медаль позволила российской команде добиться лучшего результата на мировых первенствах. Прежним наивысшим достижением являлось пять золотых медалей на чемпионате мира 1994-го года, проходившего в Тампере.

Напомним, что ранее награды высшего достоинства завоевывали Степан Марянян, Сергей Емелин, Артем Сурков, Муса Евлоев и Сергей Семенов.

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