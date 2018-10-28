Бомбергер сделал вид, что не в курсе нарушений
В Сочи арестованы высокопоставленные городские чиновники, причастные к махинациям в строительстве на территории города-курорта. За решеткой — вице-мэр Сочи Иван Бомбергер и директор сочинского "Водоканала" Сергей Винарский.
Башенные краны в прибрежном районе Сочи застыли в ожидании. На стройплощадке — полный штиль. Работы по возведению многоэтажного жилого дома приостановлены. Высотка под пальмами признана самостроем.
Похожая судьба и у другого строения, перекрывшего дорогу к морю. Пустые стены, бетонные полы, перекрытия — сейчас здесь гуляет ветер. Недострой оказался самостроем. Объект возвели незаконно вблизи Черного моря.
Многоэтажка по документам — частный домик. Возводить высотку здесь не имели права. В небе заходят на посадку самолеты, потому здание — еще и угроза гражданской авиации.
Квартиры с видом на море — рекламный трюк, который привлекал покупателей со всего мира. Однако рекламе не суждено притвориться в жизнь. По решению суда недострой придется сносить. Застройщики уверяют, что у них все по закону.
Застройщик Нуман Байрамович действительно имел все необходимые документы. Объект даже удалось подключить к системе водоснабжения. По версии надзорных органов, не обошлось без помощи руководителя сочинского "Водоканала" Сергея Винарского.
У Винарского силовики провели обыски. Обнаружили крупную денежную сумму. Во дворе — несколько автомобилей. Трехэтажный особняк в горах. Здесь живет руководитель "Водоканала" Сочи. Виды красивые. Вокруг горы — повод подумать о вечном.
Обыски проводили сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ при активной поддержке администрации Краснодарского края. К масштабным мероприятиям были привлечены оперативники МВД и бойцы Росгвардии.
Исполняющий обязанности мэра Сочи Иван Бомбергер встретил силовиков, что называется, без галстука. Визит людей в форме в ранний утренний час чиновника, кажется, не смущал вовсе. Иван Бомбергер словно ждал гостей.
Квартира №251. Здесь в 2014 году с семьей поселился Иван Бомбергер. Недвижимость он приобрел за миллион рублей. При том что средняя рыночная стоимость — 10 миллионов. Площадь его квартиры — 90 квадратных метров.
После обыска чиновника в сопровождении силовиков доставили в мэрию. В своем рабочем кабинете Бомбергер делал вид, что ничего не знает о проблеме самостроев.
Ивана Бомбергера подозревают в превышении должностных полномочий и выдаче незаконных разрешений на строительство многоквартирного жилого комплекса.
Самострои — головная боль курортного Сочи. Они врезаются в сети, создают дополнительную нагрузку, на которую не рассчитаны коммуникации, представляют угрозу безопасности жителей. В последнее время пожары в самостроях происходят с пугающей регулярностью.
В июле многофункциональный центр отдыха в городе-курорте стал местом гибели сразу 10 человек. Сгоревшее здание из пеноблоков, как выяснилось, было построено самовольно. О какой-либо эвакуации среди ночи здесь, видимо, совсем не думали.
А в апреле этого года в Сочи полыхал пятиэтажный дом. Причиной стало несоблюдения правил пожарной безопасности. Просто чудом обошлось без жертв.
Светлана — жительница того самого дома. Говорит, после ЧП люди узнали, что здание было построено с нарушениями, хотя застройщик уверял, что все хорошо.
Правоохранители уверены: в Сочи могла действовать чуть ли не организованная группировка. Одним беспрепятственно выдавались разрешения на строительство чего угодно и где угодно. Другие получали за это щедрое вознаграждение.
Недострой с короной. По проекту это здание — восьмиэтажная гостиница. По факту — 18-этажный жилой дом. Здесь не до конца подключены коммуникации, нет пожарных проездов. Но администрация отчиталась о готовности объекта и приняла его. У прокуратуры возникли вопросы. Работы по возведению этого жилого комплекса с красивым названием сейчас приостановлены. }
Другое строение выросло на Красной поляне, рядом с горнолыжным центром. Самострои зачастую возводились и в опасной близости с жилыми домами. Дошло до того, что такие дома стали строится на средства дольщиков. То есть те, кто поверили липовым застройщикам, стали жертвами обмана.
В отношении недобросовестных предпринимателей сейчас расследуются более 160 уголовных дел. Под арестом уже два первых зама главы города Сочи Мугдин Чермит и Сергей Юрин, а также бывший вице-мэр Юрий Паламарчук. В изолятор отправился и задержанный заместитель главы города-курорта Иван Бомбергер. На время следствия под стражей также будут застройщик Нуман Байрамович и руководитель сочинского "Водоканала" Сергей Винарский.
Обыски в сочинской администрации, кажется, уже не удивляют сотрудников. Как сообщили в приемной, о новых задержаниях мэр Анатолий Пахомов осведомлен. В июле этого года к нему уже возникали вопросы у Генпрокуратуры.
Сейчас на помощь могут рассчитывать не только владельцы недостроенных квартир, но и люди, заплатившие за жилье, признанное позже самостроем. Менее чем за год системной работы в регионе удалось восстановить права десятков тысяч людей. В прокуратуре не исключают, что в громких делах могут появиться новые фигуранты.
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