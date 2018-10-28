Россия соболезнует США в связи с массовым убийством в Питтсбурге

Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким питтсбургских жертв, написав об этом в Twitter.

It’s hard to imagine a more violent and cynical crime than murder committed during a service of worship. We share the sorrow of those who lost their loved ones at #TreeofLifeSynogogue and wish a speedy recovery to the injured#PittsburghShooting — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 октября 2018 г.

Трудно представить себе более циничное преступление, отметило диппредставительство и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

В то же время министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сообщила, что безопасность синагоги проверялась в марте. Такие меры предпринимаются регулярно.

Первая поправка к конституции США, гарантирующая принципы свободы слова и собраний, будет соблюдаться, добавила министр. Тех, кто ее использует как прикрытие, терпеть не будут.

46-летний Роберт Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая троих полицейских, в синагоге Tree of Life в Питтсбурге. Сам Боуэрс был ранен в перестрелке и госпитализирован. Его будут судить 29 октября, передает РИА Новости.

Все убитые опознаны, самому младшему — Дэвиду Розенталю — было 54 года, самой старшей — Роуз Мэллингер — 97 лет. Об этом сообщил старший судмедэксперт Питтсбурга Карл Уильямс, передает ТАСС.