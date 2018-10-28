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28 октября 201822:50 Анастасия Саховская

Брюс Уиллис не смог спасти "Несгибаемый дух"

В Китае не состоялась долгожданная премьера масштабного патриотического кинополотна "Несгибаемый дух". Картина — совместное китайско-американское кинопроизводство. Бюджет — порядка 100 миллионов долларов. Фабула — битва китайских пилотов при поддержке американцев с японскими бомбардировщиками у города Чунцин в ходе Второй мировой. Казалось бы, духоподъемный фильм, отснятый совместно с Голливудом, затратный, но имеющий и отличные коммерческие перспективы, но в прокате в последний момент отказано.

Для понимания надо осознавать, что китайский кинорынок огромен. Для Голливуда это всегда сладкий бонус. Чтобы попасть в китайские кинотеатры, американцы приглашают в свои картины все больше китайских актеров, а все требования китайского регулятора по содержанию картин принимаются безропотно.

И вот сейчас у китайских властей возникли некоторые обстоятельства, которые сочтены серьезными основаниями для отказа от премьеры многообещающего фильма. Обстоятельства внешние — разгорающаяся торговая война с Америкой — нельзя игнорировать. Отношения с США становятся откровенно холодными. Но и обстоятельства внутренние тоже чудесным образом с внешними совпали.

В такое крутое пике Голливуд еще не уходил. Китайско-американский блокбастер "Несгибаемый дух" (в оригинале — "Удар с воздуха"), который еще до выхода называли "азиатским Перл-Харбором", должен был взорвать прокат 26 октября. Но все пошло совсем не по сценарию.

Все началось в июне с таинственного исчезновения китайской актрисы Фань Бинбин. Азиатская королева Канн и любимица Голливуда пропала не только с экранов. Вообще. Спустя три месяца — где она их провела, до сих пор неизвестно — оказалось, самая дорогая звезда КНР сияла фальшиво: Фань Бинбин обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью "контрактов инь-ян". Это двойной договор, где в "теневом" экземпляре прописан реальный доход от съемок, а в версии для налоговой — заниженный. В случае с Фань — в пять раз: полтора миллиона долларов вместо 7,5.

Это был гонорар за роль как раз в "Несгибаемом духе". Ни продюсер Мэл Гибсон, ни звезды Эдриан Броуди и признанный спаситель мира Брюс Уиллис ситуацию не спасли: мошенничество и коррупция для китайских властей не такой уж крепкий орешек.

За киномошенничество, например, если студии и кинотеатры фальсифицируют данные о кассовых сборах или проданных билетах, — миллионные штрафы, конфискация всех незаконных доходов и даже запрет на деятельность.

В Китае уже 2 года это — закон, единственный в своем роде. В нем же прописана свобода кинопроизводства, но с четким условием, что фильм не вредит национальным интересам и чести страны.

"За последние пять лет в киноиндустрии появились так называемые "горячие деньги", когда их вкладывают некие фонды. Это нелегально, и государство может заблокировать прокат. В остальном фильм не должен разжигать политическую, религиозную, расовую вражду. Правила такие же, как и везде", — пояснила Су Ацин, генеральный директор компании-кинопрокатчика.

Компания Су Ацин привозила в КНР российский "Лед" — одну из самых успешных картин года. В одном из пекинских кинотеатров шел наш "Салют-7" — при высочайшей конкуренции в китайской киноафише.

Во-первых, есть правительственная квота — 34 иностранных фильма в год. Во-вторых, прокат своих выгоднее — кинотеатрам предлагают льготы за показ отечественных лент. Наконец, летом есть "окно" длиной в 2 месяца, когда выходят только исторические и патриотические фильмы. Так что битва идет не только на экранах, но и за них.

И Голливуд маневрирует, как только может: китайцы там уже не на вторых ролях. Если снимать для Китая, то в самом Китае. И и вот уже "Трансформеры" бьются в Гонконге, а герои второй "Иллюзии обмана" оказываются в Макао. Еще из голливудских фокусов — версии с дополнительными сценами для Китая или, наоборот, фильм "Джанго освобожденный" в КНР запретили в первый же день проката за чрезмерное насилие, и Квентин Тарантино отредактировал сам себя под китайское законодательство.

Все это при том что в Китае создатели получают не привычную половину кассовых сборов, а вдвое меньше. Но Китай уже обошел США по количеству проданных билетов в кино.

"Средние сборы голливудского блокбастера — около 500 миллионов долларов. Даже если они получают всего 25%, это 125 миллионов долларов", — рассказала Су Ацин.

Фильм "Несгибаемый дух" этих доходов лишился. Примерно столько же в качестве штрафов заплатит и Фань Бинбин. Сотрудник китайской киноиндустрии должен служить народу и социализму и быть высоким нравственным ориентиром — это все тот же закон КНР. Извинения актрисы в соцсетях прочли 62,5 миллиона подписчиков.

"Даже в поисках финансовой выгоды я не должна терять самообладание и обходить административные процедуры, чтобы не нарушать закон. Без Коммунистической партии, хорошей политики государства и любви людей не было бы меня", — написала актриса.

В Китае уже есть Chinawood — киностудия с крупнейшей в мире открытой съемочной площадкой, где воссоздан даже императорский Запретный город. В гигантский тематический парк для съемок в Циндао уже вложено более 8 миллиардов долларов. Создатели говорят о перемещении кинопроизводства. Похоже, Китай диктует Голливуду свой сценарий.

Текст: "Вести недели"

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