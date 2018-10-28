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Наводнение на Кубани 20 минут назад
Кубань: разрушенный мост будут восстанавливать полгода
Пострадавший от наводнения Краснодарский край посетил президент Путин. Проведя совещание с главой МЧС и губернатором края, глава государства велел сделать все возможное для помощи людям и обещал помощь от федерального центра. От непогоды погибли 6 человек, 60 получили ранения, а двое пропали без вести.
"К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Нужно сделать все, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, то прошу сформулировать эти потребности", — сказал Путин.
К концу недели вода ушла из всех подтопленных домов. Полностью действует движение по трассе Сочи — Джубга. Ремонтные бригады восстанавливают мосты.
На побережье — первый солнечный день. Местные жители убирают с улиц все, что натворила стихия. А то, что происходило накануне, вспоминают как страшный сон. Первая волна накрыла весь Туапсе буквально за полчаса. Еще мощнее оказалась вторая волна. Ночью после сильнейшего ливня. Горные реки взбесились. Потоки воды на огромной скорости сносили все на своем пути.
Подмыло сразу несколько автомобильных переправ. Парализованным оказалось и железнодорожное сообщение. Десятки спасенных жизней в первые часы трагедии — на счету обычных людей. Они самоотверженно помогали друг другу. Руслан Алапаев несколько часов на резиновой лодке спасал детей стариков и женщин. Вытаскивал из окон домов и квартир.
А это кадры невероятной борьбы за жизнь. Человек в мутной воде держится за электрический провод. Волны накрывают с головой каждую секунду. Жена, двое дочерей и соседи пытаются поддержать, спасти мужчину. Его вытащили из ледяной воды спустя три часа. Сейчас он в больнице. Состояние — тяжелое. Семья потеряла все. В доме — полметра ила. Сваленная и пришедшая в негодность мебель, бытовая техника.
Печальную статистику на Кубани озвучили спустя два дня после наводнения. Итог — 145 пострадавших. Из них 6 человек погибли. Подтоплены тысячи домов. Эвакуировать пришлось около 500 человек. Все они размещены в гостиницах.
Начались первые выплаты из регионального бюджета. Частично утратившим имущество перечисляют на счет по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. Потерявшим все — 100 тысяч каждому прописанному в квартире или доме. Каждый пострадавший получит Так называемые подъемные — по 10 тысяч рублей на человека.
В пострадавших поселках уже удалось восстановить электричество. Но до сих пор не решена проблема водоснабжения. Питьевую воду развозят в цистернах и пятилитровых бутылках.
Река изменила русло во время паводка и унесла с собой в море не только часть набережной, но еще и прорвала 4 трубы, 2 канализационных и две центральной магистрали водоснабжения, оставив без воды все население Туапсе — 60 тысяч человек.
Новые трубы протянули в обход реки. Подача воды возобновлена. Сегодня — только на нескольких улицах. Завтра запитан будет весь город. За сутки восстановили разрушенный мост на трассе Туапсе — Майкоп. Открылось движение и по федеральной трассе от Краснодара до Сочи.
Один из участков земли стал самым проблемным после удара стихии — большая вода повредила сразу два железнодорожных моста, один из которых строители восстановили всего за сутки. Движение здесь уже запущено — как из Сочи, так и в сторону курорта. Но второй мост по-прежнему поврежден, на восстановление потребуется не менее полугода.
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