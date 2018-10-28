Захарова разоблачила фейк о российских военных в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "фейковой" информацию о том, что повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) якобы выдвинули ультиматум о выводе "российских военных". Она выразила удивление тем фактом, что журналисты не перепроверили соответствующие сведения до публикации, пишет РИА Новости.

Ранее в воскресенье ряд российских изданий опубликовал информацию о ситуации в ЦАР. По их данным, повстанцы в этой стране потребовали от властей республики отозвать в течение двух дней с ряда территорий свои силы, в том числе российских военных.