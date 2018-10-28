Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 октября 201820:57

"Краснодар" обыграл ЦСКА и вышел на второе место в РПЛ

Воскресную программу 12-го тура российской премьер-лиги завершал центральный матч в Москве, где столичный ЦСКА на своем стадионе принимал "Краснодар". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу краснодарского клуба.

Московские армейцы повели в счете в начале второго тайма, когда забил новичок клуба Никола Влашич. Однако подопечные Мурада Мусаева, который, к слову, пропускал матч из-за дисквалификации, буквально за две минуты перевернули ход встречи – голы на 79-й и 81-й забили Ари и Виктор Классон. Как итог, краснодарцы праздновали свою первую в своей истории гостевую победу над ЦСКА.

Благодаря успеху в столице России "Краснодар" набрал 22 очка и вышел на второе место, отставая от санкт-петербургского "Зенита" на три очка. Однако у "сине-бело-голубых" имеется матч в запасе. Подопечные Виктора Гончаренко сохранили в своем активе 18 баллов и опустились на пятую строчку РПЛ.

Сейчас

21:20

Спасатели вытащили из Москвы-реки двоих детей

20:40

Греческий автоматчик ликвидирован в Вульяратесе

20:31

Захарова разоблачила фейк о российских военных в ЦАР

20:05

Тяжело болела: умерла актриса Марина Ливанова

19:40

Борец Чехиркин установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

18:46

Среди жертв ДТП на границе Татарстана и Удмуртии - двухлетние близнецы

18:42

Украинский депутат вызвал полицию на "Дискотеку 80-х" и ушел

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Захарова разоблачила фейк о российских военных в ЦАР

Захарова разоблачила фейк о российских военных в ЦАР

1 час назад
Вашингтон давно подрывает ДРСМД, но валит все на Москву

Вашингтон давно подрывает ДРСМД, но валит все на Москву

34 минуты назад
Авария "Союза": космонавтов выбросило из ракеты

Авария "Союза": космонавтов выбросило из ракеты

1 час назад
Тяжело болела: скончалась актриса Марина Ливанова

Тяжело болела: скончалась актриса Марина Ливанова

1 час назад
Вылетела как пробка: звезда американского ТВ вырыла себе "политкорректную яму"

Вылетела как пробка: звезда американского ТВ вырыла себе "политкорректную яму"

49 минут назад
Показан облик российского перспективного вертолета

Показан облик российского перспективного вертолета

3 часа назад
Спасатели вытащили из Москвы-реки двоих детей

Спасатели вытащили из Москвы-реки двоих детей

25 минут назад
Четырехсторонний саммит превратил Стамбул в центр мировой политики

Четырехсторонний саммит превратил Стамбул в центр мировой политики

1 час назад
Караченцов сводил зрителей с ума

Караченцов сводил зрителей с ума

2 часа назад
Лавров рассказал об усмешке Болтона и озабоченности Мааса

Лавров рассказал об усмешке Болтона и озабоченности Мааса

4 часа назад
Кубань: разрушенный мост будут восстанавливать полгода

Кубань: разрушенный мост будут восстанавливать полгода

19 минут назад
Националисты в Киеве набросились на мать с ребенком-инвалидом

Националисты в Киеве набросились на мать с ребенком-инвалидом

15 минут назад
"Сибирское пальто": Меркель обратилась к Путину на русском, он ответил на английском

"Сибирское пальто": Меркель обратилась к Путину на русском, он ответил на английском

9 часов назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
"Краснодар" обыграл ЦСКА и вышел на второе место в РПЛ

"Краснодар" обыграл ЦСКА и вышел на второе место в РПЛ

52 минуты назад
Греческий автоматчик ликвидирован в Вульяратесе

Греческий автоматчик ликвидирован в Вульяратесе

1 час назад
Мегабомбер и стрелок из синагоги вмешались в американские выборы

Мегабомбер и стрелок из синагоги вмешались в американские выборы

1 час назад
В Москве ответили на киевский призыв устраивать взрывы в России

В Москве ответили на киевский призыв устраивать взрывы в России

1 час назад
Борец Чехиркин установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Борец Чехиркин установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

2 часа назад
За "Теслу" взялось ФБР

За "Теслу" взялось ФБР

2 часа назад
В Грузии закрылись избирательные участки

В Грузии закрылись избирательные участки

2 часа назад
Российские борцы завоевали два золота чемпионата мира

Российские борцы завоевали два золота чемпионата мира

2 часа назад
Среди жертв ДТП на границе Татарстана и Удмуртии - двухлетние близнецы

Среди жертв ДТП на границе Татарстана и Удмуртии - двухлетние близнецы

2 часа назад
Сломали ребра и ограбили: подробности избиения Гуфа в Москве

Сломали ребра и ограбили: подробности избиения Гуфа в Москве

2 часа назад
Украинский депутат вызвал полицию на "Дискотеку 80-х" и ушел

Украинский депутат вызвал полицию на "Дискотеку 80-х" и ушел

2 часа назад
РПЛ. "Динамо" разошлось миром с "Ахматом"

РПЛ. "Динамо" разошлось миром с "Ахматом"

3 часа назад
Трамп сделал журналистке "жуткий" комплимент

Трамп сделал журналистке "жуткий" комплимент

3 часа назад
Кадыров анонсировал самостоятельную добычу нефти Чечней

Кадыров анонсировал самостоятельную добычу нефти Чечней

3 часа назад
"Зеленые" догоняют Меркель

"Зеленые" догоняют Меркель

3 часа назад
Здание "Боржоми" треснуло из-за землетрясения

Здание "Боржоми" треснуло из-за землетрясения

4 часа назад
Умер ребенок, наевшийся латекса в детском саду

Умер ребенок, наевшийся латекса в детском саду

4 часа назад
У норвежской кронпринцессы нашли "болезнь стариков"

У норвежской кронпринцессы нашли "болезнь стариков"

4 часа назад
КХЛ. "Барыс" продлил победную серию, обыграв "Сибирь"

КХЛ. "Барыс" продлил победную серию, обыграв "Сибирь"

4 часа назад
Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит

Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит

4 часа назад
Мединский пожелал удачи "Греху"

Мединский пожелал удачи "Греху"

4 часа назад
"Спартак" намерен вернуть Валерия Карпина

"Спартак" намерен вернуть Валерия Карпина

5 часов назад
Задержан водитель грузовика, после столкновения с которым сгорел микроавтобус с людьми

Задержан водитель грузовика, после столкновения с которым сгорел микроавтобус с людьми

5 часов назад
Минобороны Армении не нужно американское оружие

Минобороны Армении не нужно американское оружие

5 часов назад
Мэттис требует прозрачного расследования расправы над Хашогги

Мэттис требует прозрачного расследования расправы над Хашогги

5 часов назад
"Жирный плюс": Зеленский впервые высказался о президентских амбициях

"Жирный плюс": Зеленский впервые высказался о президентских амбициях

6 часов назад
199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

199 против 10: Миронов остался лидером справороссов

6 часов назад
Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

Молодая мать выкинула дочку с балкона и пошла спать

6 часов назад
Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

Названа возможная причина гибели "души и сердца" "Лестера"

7 часов назад
Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

Рогозин поделился роликом с роботом-комбайном

7 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

23 часа назад
К воспитанию детей в Китае подключили искусственный интеллект

К воспитанию детей в Китае подключили искусственный интеллект

4 часа назад
Просмотр аниме помог решить математическую задачу, над которой работали 25 лет

Просмотр аниме помог решить математическую задачу, над которой работали 25 лет

10 часов назад
В ухудшении памяти виновата не только болезнь Альцгеймера, но и обычный стресс

В ухудшении памяти виновата не только болезнь Альцгеймера, но и обычный стресс

11 часов назад
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

26.10.2018 16:53
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

26.10.2018 16:50
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48