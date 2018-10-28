"Краснодар" обыграл ЦСКА и вышел на второе место в РПЛ

Воскресную программу 12-го тура российской премьер-лиги завершал центральный матч в Москве, где столичный ЦСКА на своем стадионе принимал "Краснодар". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу краснодарского клуба.

Московские армейцы повели в счете в начале второго тайма, когда забил новичок клуба Никола Влашич. Однако подопечные Мурада Мусаева, который, к слову, пропускал матч из-за дисквалификации, буквально за две минуты перевернули ход встречи – голы на 79-й и 81-й забили Ари и Виктор Классон. Как итог, краснодарцы праздновали свою первую в своей истории гостевую победу над ЦСКА.

Благодаря успеху в столице России "Краснодар" набрал 22 очка и вышел на второе место, отставая от санкт-петербургского "Зенита" на три очка. Однако у "сине-бело-голубых" имеется матч в запасе. Подопечные Виктора Гончаренко сохранили в своем активе 18 баллов и опустились на пятую строчку РПЛ.