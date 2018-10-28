Националисты в Киеве набросились на мать с ребенком-инвалидом

На заправке Glusсo в Киеве националисты во главе с депутатом Киевсовета от националистической партии "Свобода" Владимиром Назаренко блокировали автомобиль женщины с ребенком-инвалидом.

Пострадавшая Елена Домбровская рассказала, что молодые люди обступили ее машину, начали вырывать платежную карточку, несмотря на просьбы и мольбы.

Националисты обвинили ее в поддержке России, так как АЗС принадлежит российской компании. Затем краской из баллончиков разрисовали машину и заправку, и Домбровская вызвала полицию, передает РИА Новости.