Спасатели вытащили из Москвы-реки двоих детей

В районе Строгино двое детей плавали на плоту по Москве-реке.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы. Спасатели МЧС России срочно выехали к месту происшествия.

Детей достали из водоема и передали полиции.

Пострадавших нет, передает РИА Новости.