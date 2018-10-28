СКА растерзал "Слован" в Вене

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершался матчем в Вене, где "Слован" встречался с санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась разгромной победой клуба из Северной столицы со счетом 7:0.

Для словацкого клуба это поражение стало вторым "сухим" кряду после того, как ранее они были биты московским ЦСКА. Однако в отличие от предыдущего матча, в данном словаки давали бой питерцам и по истечении получаса игры проигрывали 0:1. Однако в течение 32-й минуты пропустили еще дважды, а в заключительном периоде и вовсе получили еще четыре пропущенные шайбы.

Еще один матч воскресенья состоялся в подмосковной Балашихе, где омский "Авангард" принимал нижегородское "Торпедо". Собравшиеся зрители не могли увидеть голов на протяжении двух периодов и все могло завершиться овертаймом, однако в третьей двадцатиминутке на соперников прорвало – четыре шайбы на двоих, и гостевая победа "Торпедо" со счетом 3:1.

Ранее "Йокерит" обыграл "Северсталь" (3:2), "Автомобилист" оказался сильнее "Спартака" (2:1), "Барыс" — "Сибири" (5:2), "Салават Юлаев" взял верх над "Витязем" (2:1), а "Ак Барс" на выезде разгромил "Адмирал" (5:1).