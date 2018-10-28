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28 октября 201822:07

Партия Меркель теряет голоса, но побеждает

EPA

Партия Ангелы Меркель теряет места в немецком Гессене, но все равно побеждает на выборах в местный парламент, передает "Россия 24".

По данным экзит-поллов, за ХДС проголосовали 28 процентов избирателей. Это на 10 процентов меньше, чем на прошлых выборах.

Их традиционные соратники, социал-демократы, получили 20 процентов, партия "Зеленых" на третьем месте с 19 процентами. Что показательно, 12 процентов получила правая партия "Альтернатива для Германии", и теперь она будет представлена во всех региональных парламентах.

Ранее политологи заявляли : если партия Ангелы Меркель лишится контроля над парламентом в Гессене, то на следующем съезде коллеги госпожи канцлер могут поставить вопрос о ее отставке.

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