Завершилась Неделя моды в Москве

С 23 по 28 октября 2018 года на главном подиуме страны в Гостином дворе известные российские кутюрье и талантливые молодые дизайнеры представили свои коллекции весна/лето 2019. Основой концепции осенней Недели моды в Москве стал тренд на естественность. "Без фильтров" — именно так звучит тема Moscow Fashion Week.