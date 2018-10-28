Лопетеги будет уволен из "Реала" после разгрома от "Барселоны"

Руководство мадридского "Реала" намерено отправить в отставку нынешнего главного тренера команды Хулена Лопетеги. На окончательное решение мадридских боссов может повлиять разгромное поражение от принципиального соперника – "Барселоны" (1:5).

Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Onda Cero, испанский специалист покинет пост наставника "сливочных" в понедельник, 29-го октября. Ему на смену собираются пригласить итальянца Антонио Конте, который в данным момент находится без работы. Весной он покинул лондонский "Челси".

Ранее руководители выражали недовольство демонстрируемыми результатами "Реала". Под руководством Лопетеги команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.