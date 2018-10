Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1

В Мехико на автодроме братьев Родригес состоялся 19-й этап "Формулы-1" – Гран-при Мексики. Гонка ознаменовалась досрочным определением чемпиона нынешнего сезона – итоговую победу в чемпионате отпраздновал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он стал пятикратным чемпионом мира.

