Гондурасские мигранты пытались прорваться из Гватемалы в Мексику: есть пострадавшие

В воскресенье, 29 октября, мигранты из Гондураса, которые сконцентрировались на границе между Мексикой и Гватемалой, предприняли попытку прорваться через границу на мексиканскую территорию.

По данным портала Prensa Libre, столкновения с правоохранителями произошли на мосту международного перехода через реку Сучиате, расположенном в гватемальском городе Текун-Уман. В результате ЧП пострадали женщины и дети, а также несколько агентов национальной полиции Гватемалы.

Мигранты из Гондураса кидали в сотрудников полиции палки, камни и личные вещи. В ответ правоохранители стреляли гранатами со слезоточивым газом. В числе пострадавших – семимесячный ребенок и еще один несовершеннолетний. Они получили отравления слезоточивым газом.

Несмотря на жесткую позицию властей США, мигранты твердо намерены продолжить свой путь в Соединенные Штаты Америки через Мексику.

Как уточняют мексиканские власти, в караване мигрантов, который двигается по территории Мексики из Центральной Америки в сторону границы с США, находятся немногим более 3,6 тысячи человек. Еще около 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики, передает РИА Новости. Некоторых мигрантов остановили на границе Мексики и Гватемалы.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что в караване, который направляется к южной границе США, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Трамп предупредил военных и пограничников, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. В ответ на это национальный уполномоченный по безопасности Мексики опроверг данные, что среди мигрантов есть представители организованной преступности и террористы.