На президентских выборах в Бразилии победил Жаир Болсонару

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от ультраправых Жаир Болсонару. Такие данные сообщило бразильское телевидение, ссылаясь на результаты подсчета голосов.

После обработки 94,44 процента бюллетеней Болсонару набрал 55,54 процента голосов и теперь математически недосягаем для своего оппонента – кандидата от левых Фернанду Аддада, набравшего 44,46 процента голосов.

Как уточняется, во втором туре многие избиратели воздержались (примерно 21 процент проголосовавших).