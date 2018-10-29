29 октября 201801:35
На президентских выборах в Бразилии победил Жаир Болсонару
Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от ультраправых Жаир Болсонару. Такие данные сообщило бразильское телевидение, ссылаясь на результаты подсчета голосов.
После обработки 94,44 процента бюллетеней Болсонару набрал 55,54 процента голосов и теперь математически недосягаем для своего оппонента – кандидата от левых Фернанду Аддада, набравшего 44,46 процента голосов.
Как уточняется, во втором туре многие избиратели воздержались (примерно 21 процент проголосовавших).
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