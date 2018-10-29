Водитель грузовика, после проезда которого рухнул мост в Приморье, арестован

Водителя большегрузного автомобиля, после проезда которого 26 октября рухнул мост через реку Осиновка в Приморье и погибли два человека, взяли под стражу.

Как уточняется, Ленинский суд Владивостока избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее СМИ сообщали о возбуждении в отношении 49-летнего водителя грузовика уголовного дела по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, напоминает агентство "Интерфакс".

26 октября на 5 километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань во время проезда груженой фуры Volvo обрушился мост. В момент обрушения прицеп грузовика откатился назад, зажав автомобиль Mazda, ехавший за ним. Женщина и ребенок в автомобиле погибли. По предварительной информации, мост обрушился в результате проезда перегруженного грузовика. Согласно документам, водитель перевозил 20 тонн картофеля, вес самой фуры превышает семь тонн.