Daily Express: спецслужбы Великобритании знали о готовящемся похищении Хашогги

Спецслужбы Великобритании знали о том, что руководство Саудовской Аравии санкционировало похищение журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает издание Daily Express. По версии газеты, журналиста могли убить из-за его планов доказать, что Саудовская Аравия применяла химическое оружие в Йемене.

Daily Express ссылается на анонимные источники в разведке страны. Как уточняется, Центр правительственной связи Великобритании перехватил переговоры сотрудников разведки Саудовской Аравии, которым отдали приказ похитить Хашогги в Турции и доставить его в Эр-Рияд. В случае сопротивления со стороны журналиста рекомендовалось действовать по обстоятельствам. Приказ якобы исходил не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, но от кого-то из королевского окружения. Лондон узнал эту информацию за три недели до убийства Хашогги. Власти Великобритании обращались к своим коллегам из королевства с просьбой не осуществлять запланированную операцию, передает ТАСС.

Неназванный представитель академических кругов, который общался с Хашогги за неделю до его гибели, сообщил изданию, что журналист надеялся в ближайшее время получить документальные свидетельства применения Саудовской Аравией в йеменском конфликте химического оружия (в частности фосфорных боеприпасов). Во время их встречи Хашогги казался подавленным и очень нервничал.

Джамаль Хашогги, известный своими критическими статьями о политике Саудовской Аравии, пропал во время посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября власти королевства сообщили об убийстве журналиста в здании дипломатической миссии в результате драки. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Саудовскую Аравию провести тщательное прозрачное расследование. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Джамаля Хашогги тщательно спланированным.