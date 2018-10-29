29 октября 201803:43
В Екатеринбурге горит двухэтажный жилой дом
В Екатеринбурге пожарные тушат двухэтажный жилой дом. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.
Как уточняется, в тушении пожара на улице Патриотов задействованы 47 человек и 13 единиц специальной техники. Горят двухэтажный жилой дом и надворные постройки, передает ТАСС. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Сообщение о пожаре поступило на пульт в 3:37 по местному времени (1:37 по времени Москвы). В 4:43 возгорание удалось локализовать. Штаб пожаротушения развернут на месте пожара для координации действий сил и средств. Пожарные смогли отстоять от огня два соседних частных жилых дома.
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