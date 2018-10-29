В Ливии боевики ИГИЛ напали на полицейский участок: есть жертвы

В центральной части Ливии четыре человека погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) на полицейский участок. Такие данные сообщили представители муниципального совета муниципалитета Эль-Джуфра в социальной сети Facebook.

Как уточняется, погибли четыре человека из района Эль-Фукаха. Среди них – сын председателя местного совета района Эль-Джуфра.

Боевики ИГИЛ совершили нападение в районе Эль-Фукаха, похитив большое число молодежи этого района. Также террористы напали на полицейский участок и похитили нескольких его сотрудников, передает РИА Новости.