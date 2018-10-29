Журналисты и политики ФРГ осудили Меркель за дружелюбное отношение к Путину

Журналист немецкой газеты Bild Джулиан Репке выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель за дружелюбное отношение к президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

На фотографии, которую прокомментировал Репке, Меркель держит за руки российского и турецкого лидеров. Репке спрашивает, имеет ли право канцлер Германии проявлять такое дружелюбное отношение по отношению к "авторитарным" руководителям.

Также журналист процитировал слова вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии "Левых" Кунсы Оздемир, заявившую, что ей становится плохо от того, что Меркель пожимает Эрдогану руку и стелет перед ним красную дорожку.

По мнению представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, канцлер следовало бы потребовать от президента России заняться восстановлением Сирии, а не стоять с ним рука об руку.

Представитель Свободной демократической партии Германии Михаил Тюрер отметил, что Меркель потеряла свой внешнеполитический и внутренний компас и не должна демонстративно показывать свою близость с "авторитарными" лидерами.

Наряду с этим есть люди, которые не увидели ничего предосудительного в данной фотографии. По мнению польского политолога Адама Трачика, фотография обыкновенна для подобных встреч, сообщает газета "Известия".

Ранее сама Ангела Меркель положительно охарактеризовала прошедший саммит и заявила о серьезном прогрессе в создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Лидеры России, Турции, Германии и Франции – Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – обсудили урегулирование ситуации в САР на встрече в Стамбуле 27 октября.