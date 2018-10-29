На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 29 октября, в десяти районах Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По прогнозам синоптиков, вечером в понедельник на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Поронайского, Томаринского, Углегорского и Холмогорского районов, а также города Южно-Сахалинск ожидается сильный дождь. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию.

30 октября на реках юга Сахалина ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, передает ТАСС.

Представители Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что циклон будет влиять на территорию области до 31 октября. После ухода циклона из региона ожидается резкое похолодание.