ДТП в Красноярском крае: три человека погибли, четверо пострадали

На юге Красноярского края три человека погибли и четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД региона.

Как уточняется, утром на 460 километре автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", двигался в сторону Шушенского со стороны Минусинска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП три человека погибли, еще четверо пострадали. Среди них двое детей 11 и 13 лет, передает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по факту случившегося.