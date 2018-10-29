В Сеть попала база данных 421 тысячи сотрудников Сбербанка РФ

В Сбербанке произошла утечка данных, в результате которой имена и адреса электронной почты 421 тысячи сотрудников банка оказались в открытом доступе в Интернете. Руководство банка заверило, что утечка данных не представляет никакой угрозы клиентам и автоматизированным системам, а адресная книга доступна всем сотрудникам.

По данным издания "Коммерсантъ", на днях база данных сотрудников Сбербанка появилась в открытом доступе на специализированном форуме phreaker.pro. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы банка. Один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, которая связана с информационной безопасностью банка, подтвердили подлинность базы.

База представляет собой текстовый файл размером порядка 47 мегабайт с более чем 421 тысячей записей, содержащих ФИО сотрудников, и их логины для входа в операционную систему, в большинстве случаев совпадающие с адресами их электронной почты. Также можно узнать, в каком подразделении работает тот или иной сотрудник. Базу выложил в Сеть неизвестный пользователь. Она бесплатна для доступа, передает РИА Новости.

Также база содержит данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка и сведения об уволенных сотрудниках. Она актуальна на 1 августа текущего года.

В банке заверили, что обнародование данной информации не представляет никакой угрозы раскрытия персональных данных сотрудников. Причина утечки не называется. Но, по предварительным данным, это злонамеренные действия кого-то из действующих или бывших сотрудников Сбербанка.