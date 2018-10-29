Пассажирский Boeing рухнул в Индонезии

В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер. Через 10 минут после вылета из аэропорта Джакарты Boeing 737 пропал с радаров. По данным агентства Reuters, он упал в море недалеко от острова Ява.

Сообщается, что самолет авиакомпании Lion Air направлялся на остров Бангка. Его трудно назвать курортом. Остров является одним из основных мировых центров добычи олова.

Индонезийские власти ведут поисковые и спасательные операции, передает телеканал "Россия 24". На борту, исходя из модели лайнера, могло быть до 200 человек. Информации о реальном числе пассажиров пока нет.

Много лет безопасность компании Lain Air вызывала сомнения, из-за этого Евросоюз даже запрещал перевозчику пересекать свое воздушное пространство. Запрет сняли, когда компания провела соответствующую работу, а в этом году (по итогам международной проверки) Lion Air даже попала в лидеры рейтинга безопасности.