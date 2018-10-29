Подозрительный пакет был обнаружен у посольства России в Вашингтоне

У посольства Российской Федерации в США обнаружили подозрительный пакет. Полиция Вашингтона выехала на место, прилегающие к зданию дипломатической миссии улицы перекрыли.

После тщательной проверки правоохранители заявили, что угрозы нет, опасных веществ в пакете не найдено. В самом посольстве ситуацию пока не комментируют, передает телеканал "Россия 24".