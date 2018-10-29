National Interest: российские ракеты опасны для военных баз США в Европе

Американские базы беззащитны перед российскими ракетами. Профильное издание National Interest пишет: "Пока Вашингтон уделял внимание ресурсам для перехвата баллистических снарядов, Россия накопила запас управляемых крылатых ракет". Так, по оценке экспертов, комплексы "Искандер" и "Кинжал" могут быть опасны для военных баз США в Европе.

Статья опирается на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне. Вывод неутешителен: в ближайшее время Агентству противоракетной обороны США не хватит опыта и финансов для разработки системы защиты. Тем более что тревогу аналитиков вызывает также обновляемый китайский арсенал.